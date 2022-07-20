Новый бред Путина: войска РФ отвели от Киева якобы "ради переговоров"

Путин якобы приказал войскам отойти от Киева, чтобы провести переговоры / Reuters

Президент РФ Владимир Путин, который начал полномасштабную войну против Украины, вдруг начал утверждать, что именно он приказал своим войскам отойти от Киева. Он пытается убедить, что этим приказом хотел якобы "создать условия для переговоров". Об этом сообщает РИА Новости.

Путин обвиняет Киев в том, что украинские власти якобы не выполняют стамбульские договоренности.

"Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров - Главред), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Итак, конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания сторон выполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что он якобы "не желает соблюдать обязательства".

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Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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