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Россия согласилась на перемирие: подробности переговоров в Стамбуле

13 июля 2022, 21:37

Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли.

переговоры Украина РФ
Переговоры Украина РФ / twitter.com/tcsavunma

В среду, 13 июля, в турецком Стамбуле прошли переговоры, на которых обсуждался вопрос обеспечения морских коридоров для экспорта украинского зерна.

Как сообщил Reuters, встреча проходила с участием делегаций Украины, России, Турции и ООН. Сообщается, что Россия согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов.

В свою очередь, Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия. Кроме того, отмечается, что Украина тоже согласилась на перемирие.

И хотя подробностей относительно переговоров пока нет, по оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна. Однако объем может к осени достичь 60 млн тонн, если Россия будет дальше продолжать блокировать экспорт украинского зерна.

Подробности встречи по "зерновому коридору"

"На четырехсторонней встрече по украинскому зерну было принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон", - заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает Hurriyet.

Также он рассказал, что в ходе переговоров были достигнуты договоренности по техническим вопросам. В частности, стороны обсудили вопросы совместного контроля возле портов и обеспечения безопасности судов на перевалочных путях.

"На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции, и все детали будут рассмотрены, а проделанная нами работа будет подкреплена документом", - отметил Акар.

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Зерновой коридор и переговоры с РФ

Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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