Переговоры России и Украины: в РФ собрались выдвигать более "жесткие" требования к Киеву

Леонид Слуцкий / Фото: flickr.com/oscepa

Россия собралась выдвигать Украине "более жесткие условия" в случае возобновления переговоров между двумя странами. Об этом заявил депутат нелегитимной Госдумы России, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.

По его словам, новые условия якобы будут касаться и сути договоренностей, и времени их исполнения.

"Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения. Подчеркиваю, что это в том случае, если переговорный процесс возобновится", – сказал Слуцкий 19 июля.

Представитель страны-агрессора заявил, что в последние месяцы якобы "совершались действия по уничтожению живой силы" оккупантов, а также издевательства над пленными захватчиками.

При этом Слуцкий добавил, что "официальный Киев не выказывает какой-то готовности к возобновлению переговоров".

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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