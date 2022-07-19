Ермак рассказал, какие переговоры ведет Украина с Россией

Андрей Ермак / president.gov.ua

Единственное о чем Украина договаривается с государством-оккупантом – это деблокада украинских портов. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "НВ".

Глава Офиса президента отметил, что это – единственные переговоры с РФ.

"Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только при посредничестве ООН", — сказал Ермак.

Ермак отметил, что украинская делегация не общается с российской, а все делается при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерреша.

Зерновой коридор и переговоры с РФ

Отметим, 11 июля президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленский и президентом Путиным.

Во время разговора стороны обсудили развязанную Россией войну в Украине, а также создание коридоров для экспорта украинского зерна.

В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делают все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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