"Психопат с признаками садиста": американский психиатр вынес жесткий диагноз Путину

Американский психиатр вынес жесткий диагноз Путину/ https://ua.depositphotos.com

Известный психиатр из США Джеймс Феллон, который специализируется на психопатических расстройствах личности, вынес диагноз российскому диктатору Путину. Как сообщает портал The Insider, медик считает ‒ у хозяина Кремля есть все признаки психопатии и нарциссического расстройства.

Более того, Феллон отдельно увидел в приказах, которые отдавал Путин своим войскам в Украине, особые признаки садизма.

"На мой взгляд, у Путина действительно были важные предпосылки для развития так называемых расстройств личности, включая психопатию и нарциссическое расстройство личности. Он выглядит нормальным и делает все для поддержания этой иллюзии, но если смотреть в корень, на глубинные черты, то всех психопатов отличает низкая эмоциональная эмпатия", – объяснил психиатр.

По его словам, в характере Путина легко можно заметить тягу к манипулятивности, эгоизм и агрессии. Именно по этой причине он кажется россиянам бесстрашным, поскольку не демонстрирует никакого сожаления, раскаяния или чувства вины.

Феллон подчеркнул, что психопаты по типу Путина всегда безусловно верят в правильность своих поступков.

Читайте также"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мир

Напомним, ранее сообщалось о том, что американская разведка пытается выяснить, как психическое состояние хозяина Кремля Владимира Путина влияет на продолжение военных действий в Украине.

По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.

Позднее психотерапевт Кэролайн Страусон говорила, что из-за детских травм хозяину Кремля Владимиру Путину присущи черты нарцисса и психопата, поэтому единственный способ остановить его агрессию – заставить его поверить в свою победу.

Другие новости: