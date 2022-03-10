УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

10 марта 2022, 08:52

Владимир Путин превратился из "чудо-ребенка" в злобного нарцисса, стремящегося добиться своего. Нарциссу необходимо ощущать победу, иначе он не остановится.

Путин
У Путина есть "психопатические черты", считает психотерапевт / Reuters

Из-за детских травм хозяину Кремля Владимиру Путину присущи черты нарцисса и психопата, поэтому единственный способ остановить его агрессию – заставить его поверить в свою победу.

Такое мнение озвучила психотерапевт Кэролайн Страусон, передает Express.co.uk.

Специалист проанализировала характер Путина и описала его психотип, чтобы можно было лучше понять действия и решения президента РФ.

По словам Страуссон, до рождения Владимира его родители уже потеряли двоих детей, поэтому считали сына "чудо-ребенком". Они осыпали его любовью и лаской, поэтому он решил, что именно так к нему должны относиться все.

Психотерапевт добавила, что над будущим президентом России в детстве часто издевались. Сам Путин говорил: "50 лет назад ленинградская улица научила меня правилу: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар".

Реклама

Страуссон считает, что эта фраза характеризует его как человека, который реагирует первым и стремится победить, несмотря на последствия.

"Если люди не будут относиться к нему как к важному человеку, это вызовет у него чувство ничтожности, и тогда его поведение обострится, чтобы попытаться обрести чувство власти и залечить рану ничтожности", – сказала эксперт.

Кроме того, у Путина "психопатические черты": у него не только полное отсутствие эмпатии, но и есть жестокость без всяких угрызений совести.

Страусон считает, что единственный способ победить Путина – это заставить его поверить, что победил именно он.

"Если мы сможем заставить его прекратить нападение на Украину, найдя способ убедить его "поверить", что он победил, что он важен, что он влиятельный человек, даже если мы знаем, что это не так, это единственный способ заставить его отступить", – сказала психотерапевт.

Как сообщал Главред, американская разведка пытается выяснить, как психическое состояние хозяина Кремля Владимира Путина влияет на продолжение военных действий в Украине. По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.

Другие новости:

viber
война в Украине Владимир Путин Путин новости Путин болен война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интригиГороскоп на сегодня, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интриги Это разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с ПольшейЭто разрывает сердце: мир потрясли кадры с плачущим 5-летним мальчиком из Украины на границе с Польшей Итоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают мордыИтоги двух недель войны в Украине: почему у россиян скисают морды США разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в УкраинуСША разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в Украину Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 годаРасписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 9 марта 2022 года

Последние новости

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

08:59

Первая встреча в условиях войны: что обсудят сегодня Кулеба и Лавров в ТурцииВидео

08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

08:43

Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

Реклама
08:31

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

08:06

"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

08:01

В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

07:41

Россия должна развалиться на 10-15 государствмнение

07:34

У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

07:25

15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева

07:12

Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей: теперь ими восхищается весь мир

07:00

Сейм Польши принял закон о поддержке беженцев из Украины: на что могут рассчитывать украинцы

06:41

Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

06:34

Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войнымнение

06:22

"Пока мы не перемелем 2/3 оккупантов": Геращенко назвал условие окончания войны в Украине

05:58

"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе

05:38

В США заявили, что у санкций против России нет срока действия

05:29

"Право на самооборону": в РФ заявили, что суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

05:18

Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине - The Guardian

Реклама
04:36

Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки

03:45

РФ варварски бомбит жилые кварталы Сумщины: что известноВидео

03:02

Мощная поддержка в ходе войны: МВФ утвердил $1,4 млрд помощи УкраинеВидео

02:45

США срочно перебросили комплексы Patriot в Польшу к границам УкраиныВидео

02:08

Массовые расстрелы и минирование тел: очевидцы рассказали о зверствах РФ под КиевомВидео

01:58

Британия готова сокрушить Россию новыми санкциями и привлечь к ответственности за атаку на роддомВидео

01:32

"Путин должен прекратить это сейчас": в США резко осудили авиаудар по МариуполюВидео

01:25

В ОП назвали направления мощных ударов ВСУ: двое комполков РФ - "двухсотые"Видео

01:18

Оккупанты готовили удар по Броварам: врага пресекли и уничтожилиВидео

00:57

ФСБ "сливает" украинским военным информацию о кадыровцах - АрестовичВидео

00:53

Город Изюм практически полностью уничтожен

00:48

Стугна и Корсар - в деле: под Киевом уничтожили шесть танков и БМП врагаВидео

00:47

"Пауза стала убийственной": Зеленский призвал лидеров Запада к смелости и потребовал закрыть небоВидео

00:35

"Ядерной войны не будет": астролог рассказал прогнозы о войне в УкраинеВидео

00:24

10 марта заработает шесть гуманитарных коридоров - Зеленский

00:20

Мощные взрывы прямо среди домов: рашисты снова накрыли Харьков огнемВидео

00:14

Оккупанты начали обстреливать Николаев из Градов и УрагановВидео

09 марта, среда
23:50

Франция выделяет помощь Украине и соседним странам

23:45

"Что это за страна такая": Зеленский жестко осудил Россию за бомбежку роддома в МариуполеВидео

23:29

ПВО вместо польских МиГ-29: в Пентагоне раскрыли план помощи УкраинеВидео

Реклама
23:18

В Украину прибыли латвийские врачи-профессионалыВидео

23:04

"Не справились с захватом Украины": в России увольняют генераловВидео

22:59

Приказ - расстреливать мирных граждан: шокирующие признания пленного оккупанта РФВидео

22:51

Под Черниговом оккупанты обстреляли людей, есть погибшие и раненыеВидео

22:46

Кулеба прибыл в Анталию на встречу с Лавровым: все подробностиВидео

22:41

Украинцы через Дию получат компенсацию за разрушенные дома: названы срокиВидео

22:26

Официально: всем украинцам разрешили убивать российских оккупантов, ответственности не будетВидео

22:24

"Папа, нам надо убираться из Украины?": Зеленский рассказал, почему не уехал и как реагирует семьяВидео

22:20

Россия своими фейками готовит основу для применения химоружия - The Guardian

22:15

TikTok заблокировал обращение Путина: Кремль в гневе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять