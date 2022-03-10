Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

У Путина есть "психопатические черты", считает психотерапевт / Reuters

Из-за детских травм хозяину Кремля Владимиру Путину присущи черты нарцисса и психопата, поэтому единственный способ остановить его агрессию – заставить его поверить в свою победу.

Такое мнение озвучила психотерапевт Кэролайн Страусон, передает Express.co.uk.

Специалист проанализировала характер Путина и описала его психотип, чтобы можно было лучше понять действия и решения президента РФ.

По словам Страуссон, до рождения Владимира его родители уже потеряли двоих детей, поэтому считали сына "чудо-ребенком". Они осыпали его любовью и лаской, поэтому он решил, что именно так к нему должны относиться все.

Психотерапевт добавила, что над будущим президентом России в детстве часто издевались. Сам Путин говорил: "50 лет назад ленинградская улица научила меня правилу: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар".

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Страуссон считает, что эта фраза характеризует его как человека, который реагирует первым и стремится победить, несмотря на последствия.

"Если люди не будут относиться к нему как к важному человеку, это вызовет у него чувство ничтожности, и тогда его поведение обострится, чтобы попытаться обрести чувство власти и залечить рану ничтожности", – сказала эксперт.

Кроме того, у Путина "психопатические черты": у него не только полное отсутствие эмпатии, но и есть жестокость без всяких угрызений совести.

Страусон считает, что единственный способ победить Путина – это заставить его поверить, что победил именно он.

"Если мы сможем заставить его прекратить нападение на Украину, найдя способ убедить его "поверить", что он победил, что он важен, что он влиятельный человек, даже если мы знаем, что это не так, это единственный способ заставить его отступить", – сказала психотерапевт.

Как сообщал Главред, американская разведка пытается выяснить, как психическое состояние хозяина Кремля Владимира Путина влияет на продолжение военных действий в Украине. По словам экспертов, поведение Путина становится все более непостоянным и иррациональным.

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