В ЦРУ рассказали о состоянии здоровья Путина и объяснили его ошибки

У разведки США нет доказательств того, что президент РФ может быть физически или психически истощен.
Согласно имеющимся у американской разведки данным, российский диктатор Владимир Путин "слишком здоров".
Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время выступления на форуме по безопасности в Аспене в Колорадо, сообщает NBC News. Бернс отметил, что у разведки США нет никакого подтверждения того, что Путин может быть психически или физически истощен.
"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, но, насколько мы можем судить, он слишком здоров", – сказал директор ЦРУ.
В то же время Бернс отметил, что Путин, начиная войну против Украины, руководствовался ложными представлениями. В частности, он думал, что сможет расшатать единство НАТО.
"Я убежден, что Путин ошибался в своих предположениях о развале Альянса и сломе воли Украины до начала войны, и он ошибается и сейчас", – подчеркнул Бернс.
Он отметил, что вместо развала единства Североатлантического альянса российский диктатор наткнулся на обратный эффект – НАТО собирается принять в свой состав Финляндию и Швецию, а также увеличивает развертывание своих войск ближе к российским границам.
Бернс подчеркнул, что Путин надеялся быстро установить свое господство над Украиной", но очень ошибся.
"Трудно не рассматривать это как стратегический провал Путина и России на данный момент", – добавил директор ЦРУ.
Ранее сообщалось, что во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля надо было четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.
Напомним, российский президент Владимир Путин, пытаясь унизить Европу, выдал "остроумную", по его мнению, шутку о нетрадиционных отношениях, сравнив их с нетрадиционной энергетикой.
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