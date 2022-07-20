Засуньте голову в морозилку: экс-посол Украины в ФРГ разнес премьера Саксонии за выпад в угоду РФ

Дипломат Мельник раскритиковал политиков в Германии за заявления в угоду главы РФ Путина / Коллаж Посольство Украины в ФРГ, УНИАН

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который ранее предложил заморозить войну России против украинского государства. Дипломат отметил, что украинцы в ответ выступают за то, чтобы "засунуть голову в морозильную камеру, чтобы заморозить воспаленные фантазии".

В своем Twitter-аккаунте дипломат опубликовал фрагмент заявления Кречмера, который призвал договориться с Россией путем "заморозки" войны в Украине, и отметил, что украинцы вряд ли согласны с такой инициативой.

"Украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера) в морозильную камеру, чтобы заморозить воспаленные фантазии", - отметил Мельник.

Также он добавил, что постоянная риторика некоторых немецких политиков относительно России вызывает крайне негативные эмоции.

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", - подчеркнул Андрей Мельник.

Мельник освобожден от должности посла в ФРГ и может стать замглавой МИД

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Мельника от должности посла в Германии.

Немецкое издание Bild еще 4 июля сообщало, что Мельник может покинуть должность посла в ФРГ. По данным газеты, работу дипломата высоко оценивают в Киеве, а Зеленский предложил ему стать заместителем министра иностранных дел.

Критика послом Мельником политики Германии

В конце марта посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что после полномасштабного нападения России немецкий министр финансов Кристиан Линднер сказал ему в разговоре, что украинскому государству "осталось несколько часов".

Читайте такжеШольц не хочет поставлять Украине тяжелое вооружение и тянет время - посол Украины в ФРГПо словам Мельника, Линднер вежливо улыбался, вероятно, полагая, что захват страны якобы уже решенное дело. При этом, как говорил украинский дипломат, Линднер счел бессмысленными поставки оружия Киеву или отключение Москвы от SWIFT.

Украинский дипломат подчеркнул, что разговор стал для него нокаутом, после чего "слезы просто текли по лицу".

В июне Мельник раскритиковал политику Германии в последние десятилетия, в результате которой, по его мнению, Россия смогла начать самую кровавую с 1945 года войну в Европе. Как заявил украинский дипломат, ФРГ почти обхаживала Путина, а Берлин всегда оказывал ему поддержку.