"Лукашенко уже 10 раз обещал Путину": военные эксперт о возможном вторжении Беларуси в Украину

Путин не оставляет попыток дожать Лукашенко / Коллаж ua.depositphotos.com и УНИАН

Не смотря на то, что Путин пытается всячески надавать на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, на границе с Украиной до сих пор не создана российско-белорусская группировка. Лукашенко понимает все последствия, с которыми ему придется столкнуться в случае вторжения в Украину. Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона.

Самусь отметил, что украинская разведка заметит, если в Беларуси будут готовиться ко вторжению.

"Им (российско-белорусской группировке - Главред) нужно будет определенное время, чтобы перебрасывать войска и, очевидно, разведка это заметит и спланирует ответные меры", — сказал Михаил Самусь.

Он также добавил, что Лукашенко уже "раз десять обещал Путину вступить в эту войну".

"Путин очень хотел бы этого добиться и это было бы очень полезно, когда Украина будет наступать на Херсонском направлении. Но, я думаю, Лукашенко сам понимает, что вступление Беларуси в войну будет обратным отсчетом для его режима. Потому что белорусы это не россияне, и у них есть протестные настроения", — добавил Самусь.

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Беларусь и война в Украине

Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля. В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.

Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.

В Беларуси заметили передвижение военной техники вблизи границ с Польшей и Украиной. Там обнаружили тягачи с ракетами для зенитно-ракетных комплексов С-300.

Основатель телеграм-канала "Беларуский Гаюн" Антон Мотолько рассказал, что в случае вторжения Беларуси в Украину большое количество вражеских солдат может не пережить боевые действия. Часть белорусов может попасть в плен или пойти с оружием против офицеров.

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