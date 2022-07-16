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"Угроза есть": в разведке не исключили новую атаку РФ из Беларуси

16 июля 2022, 20:55

Беларусь проводит ротацию своих войск возле украинской границы.

война в украине, российская техника
В ГУР оценили вероятность удара РФ из Беларуси / генштаб ВСУ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины оценили вероятность вражеского удара с территории Беларуси.

На сегодня пока не наблюдается признаков создания мощных группировок врага на территории Беларуси, заявил во время всеукраинского информационного телемарафона представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Если говорить о мощных ударных группировках, прежде всего российских, которые были созданы в феврале перед вторжением, таких признаков нет. Однако мы не исключаем, что в дальнейшем, в зависимости от успеха, который будет иметь враг на нашей территории, возможна перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси. Угроза есть, на сегодняшний день ее уровень не такой высокий, как это было в феврале, но со временем она может вырасти", - сказал он.

Также он добавил, что Беларусь проводит ротацию своих войск возле украинской границы.

"На сегодняшний день, по нашим данным, там происходит процесс ротации подразделений, которые находятся возле нашей границы. Но есть особенность этой ротации, что будет увеличено количество войск, которые находятся возле нашей границы. Также мы видим, что определенные подразделения - это ракетные подразделения, подразделения противоракетной обороны, авиационные подразделения Российской Федерации - остаются на территории Беларуси. Они могут использоваться для нанесения ракетных ударов, а это сохраняет ту угрозу, которая исходит со стороны территории Беларуси", - сказал он.

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Ранее сообщалось о том, что на Славянском и Бахмутском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на установлении контроля над городами Северск и Бахмут.

Враг продолжает использовать все имеющиеся средства огневого поражения по линии столкновения.

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