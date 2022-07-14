Беларусь перемещает зенитно-ракетные комплексы С-300: что известно

Вблизи границ с Украиной и Польшей заметили тягачи с ракетами для ЗРК С-300.
В Беларуси заметили передвижение военной техники вблизи границ с Польшей и Украиной. Там обнаружили ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает Беларусский Гаюн.
Два тягача ехали по трассе в направлении Бреста. Они перевозили по четыре единицы ракет для ЗРК С-300. Техника была замечена со стороны Минска по трассе М1
"12:10 по трассе М1 со стороны Минска в сторону Барановичи двигался зенитный ракетный комплекс "С-300" или трал с ракетами для ЗРК "С-300". Замечено в 40 км от Баранович", — говорится в сообщении.
Позже были замечены два тягача с ракетами, которые двигались со стороны Кобрина в сторону Бреста.
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Беларусь и война в Украине
Отметим, Республика Беларусь де-факто участвует в полномасштабной войне Российской Федерации против Украины с 24 февраля.
В частности, с территории этой страны в сторону украинских населенных пунктов летят ракеты и бомбы, российские оккупанты заходили в Киевскую и Черниговскую области, а белорусские аэродромы используются российской авиацией.
Недавно и сам Лукашенко признался, что роль Беларуси в войне "давно определена". Он заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия.
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