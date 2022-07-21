Расстрелял в поле: вражеский танк на Днепропетровщине атаковал украинские комбайны

Комбайны собирали зерно, когда оккупанты открыли по ним прицельный огонь.
В Днепропетровской области танк российских захватчиков прицельно обстрелял украинские комбайны в тот момент, когда они собирали зерно в поле.
Это произошло в селе Кошевое Криворожского района. Этот населенный пункт расположен близко к границе с Херсонской областью. Об инциденте сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
По его словам, два украинских комбайна собирали зерно в поле, как вдруг выехал российский танк и начал прицельно их обстреливать. Комбайнерам чудом удалось убежать.
"Слава Богу, ребятам удалось убежать. На технике лишь небольшие осколочные попадания", – отметил Вилкул.
Также он сообщил, что из-за российских обстрелов в Широковской общине сгорело 50 гектаров полей с пшеницей и рапсом. Спасатели уже потушили пожар.
В то же время Вилкул отметил, что в рядах оккупантов ухудшается ситуация с пьянством, также захватчики деморализованы, имеют низкий уровень воинской дисциплины и демонстрируют неповиновение приказам командиров.
Кроме этого, в подразделениях оккупантов не хватает продуктов питания и воды.
Напомним, в большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи вокруг сожженного на огороде российского танка. Фото необычной "клумбы" было опубликовано в соцсетях.
Напомним, боец Вооруженных сил Украины уничтожил вражеский танк почти в упор. Удар был нанесен защитником Украины из американского противотанкового комплекса Javelin.
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