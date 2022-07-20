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Под Киевом украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде российского танка

20 июля 2022, 14:52

Корпус уничтоженного российского танка жительница Большой Дымерки обсадила капустой, а на его башню она выбрасывает сорняки и засохшие растения.

Капуста вокруг сожженного танка
Капусту вокруг сожженного танка посадили в Киевской области / Фото Facebook Luydmila Nishenko

В Большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи вокруг сожженного на огороде российского танка. Фото необычной "клумбы" было опубликовано в соцсетях.

Технику российских оккупантов уничтожили во время боев за Киев. В результате взрыва башня бронетехники врага отлетела на несколько метров в сторону.

Корпус уничтоженного российского танка женщина обсадила капустой, а на его башню она выбрасывает сорняки и засохшие растения.

"В Большой Дымерке в Киевской области хозяйка высадила капусту прямо в засыпанный землей корпус сожженного российского танка", – говорится в сообщении.

На башню танка женщина сбрасывает сорняки
На башню танка женщина сбрасывает сорняки / Фото Facebook Luydmila Nishenko
Башня танка в огороде украинки
Башня танка в огороде украинки / Фото Facebook Luydmila Nishenko

Как сообщал Главред, в мае в селе Горенка Киевской области пожилая украинка готовилась к празднику Пасхи в условиях войны. Ее дом полностью разрушен российскими оккупантами, уцелела лишь печь - в ней она и готовила паски.

Напомним, в селе Мотыжин Киевской области 70-летняя бабушка ценой своей жизни успешно наводила артиллерию ВСУ на российскую технику. Благодаря ее действиям оккупанты не смогли продвинуться дальше этого населенного пункта. На ее "счету" около 100 единиц тяжелой техники, среди которых "Буки" и РЛС.

Другие новости:

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