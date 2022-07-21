"Скоро будет много сюрпризов": в ОП заявили, что важно не дать РФ затянуть войну до зимы

В ОП заявили, что скоро для оккупантов будет много сюрпризов/ Генштаб ВСУ, ОП

Для Украины сейчас очень важно не позволить РФ затянуть с войной до зимы. Наше государство делает всё, чтобы переломить ход войны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram. Он анонсировал "сюрпризы" для российских оккупантов в ближайшее время.

"Важно сейчас не дать россиянам затянуть нас с войной в зиму. Президент настроен серьезно и готов делать всё для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины", – отметил глава ОП.

По его словам, сейчас многое зависит от обучения украинских воинов.

"Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", – подчеркнул Ермак.

Поставки Украине оружия от Запада

Также Ермак рассказал, как движутся переговоры о предоставлении Украине западного оружия. Он отметил, что в ОП ежедневно обсуждают с главой Украинского государства Владимиром Зеленским HIMARS, гаубицы M777, системы ПВО и антироссийские санкции. Также постоянно продолжается коммуникация с ВСУ, которые говорят, какое именно оружие им нужно.

"В беседах с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном мы обсуждаем, как ускорить поставки тяжелого вооружения. Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем еще 4 HIMARS и не только", – отметил глава ОП.

Ранее сообщалось, что в Сенате США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включение в будущие пакеты военной помощи Украине передовых истребителей. Сенаторы призвали Пентагон ускорить передачу Украине военной помощи в рамках пакета, согласованного в мае в рамках "дополнительных ассигнований Украине" на 20 миллиардов.

Напомним, власти Германии утверждают, что готовы предоставить Украине очередной транш военной помощи – но очень убогий. Он будет содержит всего около двадцати танков. К тому же, они могут начать прибывать только с апреля 2023 года.

Читайте также: