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Не рещающая фаза войны, а определяющая стадия: военный эксперт объяснил заявление Пентагона

21 июля 2022, 10:30

По словам Олега Жданова, уже вовсю идет соревнование между Украиной и Россией, по поводу того, кто первым успеет подготовить нужное количество резервов.

Жданов Хаймарс
Военный эксперт Олег Жданов объяснил заявление Пентагона / Коллаж Википедия, Главред

Вчерашнее заявление руководителя Пентагона (Министерства обороны США) Ллойда Остина о решающей фазе войны нужно понимать так ‒ в боях между ВСУ и русскими оккупантами наступил "определяющая стадия". Об этом в комментарии 24 канала сказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, сегодня началось соревнование между Украиной и Россией – кто первым успеет подготовить нужное количество резервов.

"Либо мы сформируем группировку войск для проведения контрнаступления с помощью наших западных партнеров, либо Россия накопит резервы и мы получим новую волну наступления со стороны страны-агрессора", – сказал Жданов.

По его мнению, в этом и состоит "рещающая фаза", о которой говорил Ллойд Остин.

"Я так понимаю, дата готовности к наступлению с обеих сторон – это вторая половина августа. Кто первый будет иметь готовые резервы, тот выиграет эту "гонку" и сможет первым начать наступление", – подытожил эксперт.

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глава российского Минобороны Сергей Шойгу приказал войскам РФ найти, где находятся HIMARS и нанести по ним удары. Минобороны дало указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что РФ отправила в Украину около 200 бойцов спецназа, которые должны "охотиться" на американские HIMARS. Он добавил, что в Украине начинает этап войны спецназов. Бойцы РФ будут пытаться уничтожить HIMARS, украинский спецназ будет уничтожать российский.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович отмечал, что армия Украины атакует объекты оккупантов из HIMARS и в оккупированных районах Херсонской области. По его мнению, группировка войск РФ там насчитывает 12-15 тысяч военных. Они будут сдаваться в плен еще до контрнаступления ВСУ.

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Автор: Егор Бунин
Олег Жданов новости Украины война России и Украины
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