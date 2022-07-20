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Заседание в формате "Рамштайн-4": глава Пентагона рассказал о результатах

20 июля 2022, 23:01

Страны-союзники будут также обучать украинских защитников, ремонтировать технику и предоставлять запчасти.

Ллойд Остин
Ллойд Остин / Reuters

В среду, 20 июля, состоялась встреча министров обороны западных стран "Рамштайн-4".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что эта встреча была очень полезной, поскольку многие государства согласились вооружением помогать ВСУ.

Также руководитель Пентагона заявил, что союзники Украины понимают необходимость предоставления нового вооружения для ВСУ. Участие в мероприятии приняли представители более 50 государств.

"Мы видим, как страны со всего мира продолжают наращивать поставки (в Украину – ред.) крайне необходимых систем и боеприпасов. И это были действительно вдохновляющие усилия", — подчеркнул Остин на итоговой пресс-конференции в Пентагоне.

Он также добавил, что страны-союзники будут также обучать украинских защитников, ремонтировать технику и предоставлять запчасти.

"Всех участников Контактной группы вдохновило мужество украинского народа, а также умение украинских военных", — подчеркнул руководитель Пентагона.

Что сказал Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече заявил, что разблокирование украинских портов, ремонт иностранной военной техник и внедрение "натовской" программы LOGFAS - три приоритета, которые сейчас нужны Украине.

Читайте такжеИтоги встречи Рамштайн-3: почему Украина может одержать победу в войне с Россией

Встреча глав Минобороны на авиабазе США Рамштайн

Напомним, первая встреча Международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран состоялась на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Она была инициирована главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Пентагон Алексей Резников Ллойд Остин Рамштайн встреча
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