"Рамштайн-3": НАТО предоставит Украине тяжелое вооружение и переведет ВСУ на оружие Альянса

НАТО анонсировало предоставление Украине тяжелого вооружения и перевод ВСУ на оружие Альянса/ Reuters

Страны Североатлантического альянса в среду, 15 июня, объявят о выделении Украине новой военной помощи.

Она будет включать в себя тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

"Министры обороны НАТО вечером (15 июня – ред.) объявят о выделении Украине новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию", – заявил Столтенберг.

При этом он отметил, что лидеры стран НАТО должны согласовать комплексный пакет помощи для Украины. Также Альянс готовит план перехода ВСУ на вооружение НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по Альянсу предоставляют ей тяжелое вооружение и наращивают свои усилия.

"Украинцы должны быть готовы продолжать (бороться против оккупантов – ред.) на протяжении длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку. НАТО готовит план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие альянса", –заявил Столтенберг.

Украина призвала участников "Рамштайна" не тянуть с предоставлением вооружения

При этом в Офисе президента накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в формате "Рамштайн" призвали не тянуть с предоставлением Украине оружия.

Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, на некоторых участках фронта соотношение российской и украинской артиллерии составляет 10 к 1. При этом линия фронта составляет более 1000 километров, отметил он.

"Каждый день получаю сообщение от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?". Адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", – написал Подоляк в Twitter.

Встреча глав Минобороны на авиабазе США Рамштайн

Напомним, первая встреча Международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран состоялась на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Она была инициирована главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Рамштайн-3" состоится вечером в среду, 15 июня.

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