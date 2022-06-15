Шольц боялся "раздражать" Путина, поэтому не национализировал Gazprom Germania – Bloomberg/ Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг идею полной национализации бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania.

Он боялся, что такое решение может "разозлить" российского диктатора Владимира Путина, и как следствие привести к прекращению поставок в ФРГ российского газа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Бывшее подразделение "Газпрома", которое также попало под санкции, передали под управление немецкого энергетического регулятора в апреле этого года.

По данным источников, чтобы обезопасить компанию от рисков банкротства, правительство Германии предоставит ей многомиллиардный заем. Так, Gazprom Germania может получить 10 миллиардов евро от государственного банка KfW Group.

Текущий срок пребывания компании на попечении правительства ФРГ истекает в конце сентября этого года. Планируется, что после этого срок будет продлен.

В Bloomberg отмечают, что министр экономики Германии Роберт Хабек настаивал, чтобы полностью национализировать Gazprom Germania. Однако Олаф Шольц эту идею отклонил, чтобы "не разозлить Путина".

Читайте такжеНа Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNNРанее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца и его правительство более уверенно принимать решения о поддержке Украины. Зеленский подчеркнул, что поддержка немцев ощущается значительно больше, чем со стороны правительства страны.

Также ранее советник председателя ОП Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц, который затягивает передачу Украине тяжелого вооружения, несет ответственность за погибших украинцев вследствие войны против РФ.

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