"Не нужно балансировать между Украиной и РФ": Зеленский призвал Шольца к более уверенной поддержке Киева

Зеленский сказал, что важно получить заверение Шольца в том, что Германия поддержит Украину / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца и его правительство более уверенно принимать решение о поддержке Украины.

В интервью изданию ZDF глава государства подчеркнул, что нельзя пытаться помогать Украине и одновременно поддерживать отношения со страной-агрессором Россией.

"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил германский народ за помощь Украине. Президент Украины считает, что поддержка немцев ощущается значительно больше, чем со стороны правительства страны.

Зеленский добавил, что Германия стала поддерживать Украину гораздо позже других стран.

"Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны в плане поставок вооружений. Это факт", - отметил президент Украины.

По его словам, США, Словакия, Польша, Великобритания "первыми поставили, Болгария и Румыния тоже помогли", как и страны Балтии. При этом Германия и Франция поддержали Украину политически и риторически.

"Но тогда в начале войны нам не нужна была политика, нам нужна была помощь", - отметил Зеленский.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц отвергает критику за задержку в поставках тяжелых вооружений для Украины, поскольку, по его словам, Германия обучает украинских военных.

"Мы собираемся доставить все оружие, которое у нас есть… прямо сейчас идет обучение. Было бы ошибкой просто доставить Panzerhaubitze 2000, которые являются одним из самых современных видов оружия с самыми большими артиллерийскими возможностями в мире, без каких-либо инструкций, обучения или чего-либо еще", - сказал Шольц.

Канцлер Германии добавил, что зенитные танки "Гепард" также еще не поставлены, поскольку продолжается обучение.

Читайте такжеУкраина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

Как сообщал Главред, ранее российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский заявил, что Германия и Франция боятся победы Украины в войне с Россией, так как в этом случае они потеряют свое привилегированное положение в нынешней международной системе.

Другие новости: