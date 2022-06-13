Сталин завербовал французскую элиту: Пионтковский объяснил, почему Макрон подыгрывает Путину

Макрон говорил о необходимости "спасти Путину лицо" / Reuters

Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский заявил, что Германия и Франция боятся победы Украины в войне с Россией, так как в этом случае они потеряют свое привилегированное положение в нынешней международной системе.

Как отметил Пионтковский в эфире Фейгин Live, после каждой мировой войны новую систему строит государство-победитель.

"В нашем случае это будут Соединенные Штаты, Великобритания, Украина. Франция и Германия теряют свое комфортное место в системе, которое они занимают последние 70 лет со времени Второй мировой войны", – объяснил публицист.

Он также отметил, что был поражен интенсивностью сети путинских "стигматизантов" на Западе. Пионтковский напомнил, что до 9 мая позиция по отношению к Владимиру Путину была однозначной – Европа и США поддерживали Украину и хотели ослабить Россию. Однако именно 9 мая послужило толчком к огромной волне противоречивых заявлений. Тон отношения к России "задал" президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил о необходимости "спасти Путину лицо".

"Это было подхвачено десятками политиков, публицистов по обе стороны океана", – сказал Пионтковский.

Публицист считает, что Иосиф Сталин, причислив Францию к победителям во Второй мировой войне, завербовал фактически всю французскую элиту, начиная с Шарля де Голля. С той поры элита Франции с радостью заняла место посредника между Западом и Кремлем. По словам Пионтковского, Франция и Германия комфортно чувствовали себя, обслуживая Россию.

Читайте также"Никуда не исчезнет после войны": Боррель поддержал скандальный призыв МакронаВ частности, политолог вспомнил, как президент Франции Николя Саркози после нападения России на Грузию побежал с "бумажкой мира". В 2014 – 2015 годах с такими же бумажками в Киев приезжали Франсуа Олланд и Ангела Меркель.

"Сейчас такие лавры хочет получить Эммануэль Макрон с "итальянским планом". То есть фиксировать захват Москвы. А второй пункт звучит так, что Россия и Украина начинают двусторонние переговоры о спорных территориях", -– заявил Пионтковский.

Как сообщал Главред, 19 мая Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

4 июня CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Европы и Великобритании обсуждают план завершения войны в Украине. Однако Киев в таких консультациях не участвует. Журналисты уточнили, что это диалог о том, какие бы модели мог предложить Запад Украине для завершения войны.

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