План Путина – уничтожить Украину, а Италия, ФРГ и Франция могут уговаривать сдаться – политолог

Путин собрался давить на Запад, который может уговаривать Украину капитулировать – Пионтковский / Коллаж Reuters / Коллаж Reuters

Новый план президента РФ Владимира Путина в отношении Украины заключается в уничтожении государства, путем принуждения к подписанию мирного соглашения под давлением Италии, Германии и Франции. Если Кремль сможет навязать Парижу, Берлину и Риму такой сценарий, Украина может столкнуться с большим политическим расколом внутри украинского общества, который будет играть на руку Путина. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что новый план главы Кремля предусматривает уничтожение украинского государства. Для этого он намерен заставить Киев подписать "мирное соглашение" о капитуляции под давлением трех стран Запада. По его мнению, это Италия, Франция и Германия.

Читайте такжеПланы Путина по аннексии Донбасса, Херсонщины и Запорожчины: Подоляк предупредил об ответном удареКак полагает эксперт, если Москва сможет навязать такой план Берлину, Парижу и Риму, произойдет политический раскол в украинском обществе, который будет работать на реализацию ключевой цели Путина.

"Если им удастся навязать такой план Франции, Германии, Италии, это вызовет, кроме того, и большой политический раскол внутри украинского общества, и будет работать на ту же единственную и неизменную маниакальную цель Кремля – это уничтожение Украинского государства", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Запад опасается победы Украины над Россией

16 мая в американском издании Politico опубликовали статью под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорилось о том, что неудачи, которые терпит Россия на фронте, могут привести к итоговой победе Киева над Москвой. В связи с этим ряд политиков на Западе обеспокоились таким вариантом развития событий, так как они надеются возобновить энергетические связи с РФ и боятся ядерной эскалации. Некоторые из них, как утверждали журналисты, выступают за завершение войны с "сохранением лица Москве". Даже в том случае, если Украине придется отдать за это территории.

В Офисе президента, комментируя материал, сказали, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица Москве" после военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Буче и Мариуполе. Советник главы Офиса Михаил Подоляк подчеркнул, что если некоторые политики на Западе хотят отдать свои территории России, это уже проблема их избирателей.

Смотрите видео Главред – Зеленский заявил, что Украина должна одержать победу над Россией на поле боя

Позже американское издание The New York Times выпустило статью, в которой речь шла о якобы невозможности победы Украины над Россией и возвращении под контроль Киева территорий, которые были захвачены Москвой 8 лет назад. По мнению журналистов, Путин не позволит себе пойти на уступки, обладая ядерным оружием.

19 мая Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

4 июня CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Европы и Великобритании обсуждают план завершения войны в Украине. Однако Киев в таких консультациях не участвует. Журналисты уточнили, что это диалог о том, какие бы модели мог предложить Запад Украине для завершения войны.

Главред рекомендует: