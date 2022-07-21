По танку в месяц с апреля 2023: в Сети озвучили детали скудных поставок оружия ФРГ Украине

Как пишет депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер, власти Германии собираются поставлять оружие для ВСУ довольно нескоро и очень медленно.
Власти Германии утверждают, что готовы предоставить Украине очередной транш военной помощи ‒ но очень скудный. Он будет содержит всего около двадцати танков, пишет на своей странице в сервисе микроблогов Twitter депутат Бундестага Родерих Кизеветтер.
"Немецкое "предложение" после 3 месяцев раздумий: 20 танков Leopard 2. Поставки с апреля 2023 года по 1 штуке в месяц, с октября 2023 года – 3 штуки в месяц", – написал он.
Кроме того, Родерих Кизеветтер напомнил, что власти Польши уже успели передать Украине около трех сотен советских танков модели Т-72 еще за февраль и март.
К слову, в Минобороны Германии 13 июля опубликовали список помощи, которые ФРГ якобы должна предоставить украинской армии. Однако в этой списке не было танков Leopard 2, а только тридцати зенитных танков GEPARD и шести тысяч боеприпасов.
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Оружие Украине от Германии
Ранее на фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.
Недавно в немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину. Отмечается, что Украина за последние три недели получила всего две поставки – 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля. Хотя 21 июня правительство ФРГ обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи, и он включал в себя целый ряд вооружения.
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