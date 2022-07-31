ВСУ разгромили "элитную" бригаду РФ: 300 морпехов уничтожены, сотни отказались воевать

Бойцы ВСУ разгромили элитную боригаду морпехов РФ

Стало известно о катастрофических потерях личного состава 810-й бригады морской пехоты ЧФ России, которая участвует в вооруженной агрессии против Украины.

ГУР Минобороны Украины приводит свою оценку таких потерь. По их данным, порядка 300 оккупантов-морпехов было ликвидировано во время этих боевых действий, сообщает Радио Свобода.

"По данным украинской разведки, около 200 морпехов бригады отказались возвращаться на войну. Новые БТГР формировали из разных подразделений", - говорится в материале.

Вместе с тем пленные рашисты из 810 бригады РФ рассказывают о том, что уровень подготовки БТГР, в которую они входили, был плохим.

"Батальон, он был создан из числа людей вообще далеких от пехоты, они как бы военнослужащие, но не пехотинцы. Многие из них даже из автомата стрелять не умели", - говорят пленные русские вояки.

Издание подчеркивает, что появляются новые официальные некрологи об убитых из этой бригады: "За последний месяц появились новые. В основном это морпехи, погибшие весной, но похороненные только летом. Но уже есть и первый некролог убитого в июне в боях под Угледаром".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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