"Ударят с трех сторон": РФ может нанести ракетный удар по Украине в День независимости - Жданов

Олег Жданов предупредил, что 24 августа РФ может ударить ракетами по Украине / Главред, УНИАН

В День независимости Украины, 24 августа, российские оккупанты могут нанести массированный ракетный удар по Украине с трех сторон - Беларуси, России и Черного моря. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, в Беларуси идет подготовка к массированному ракетному удару по Украине.

"На мой взгляд, в Беларуси идет подготовка, и, скорее всего, они будут делать массированный удар. Массированный удар – это привлечение максимального количества пусковых установок, или максимального количества выпущенных ракет", — сказал военный эксперт в эфире FreeДом.

По его словам, ударить по Украине могут с трех сторон, как это было во время обстрела Кременчуга.

"Вспомните, когда был массированный удар по Кременчугу. Тогда было 74 ракеты из трех направлений: Беларуси, Российской Федерации и Черного моря. Скорее всего, возможен вариант именно такой, что с трех сторон будет нанесен удар", — отметил Жданов.

Ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге

27 июня Россия ударила ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

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