"Хотим поблагодарить ВСУ": в Ивано-Франковске школьницы собирают деньги, продавая выпечку и лимонад

В Ивано-Франковске школьницы собирают деньги для ВСУ / Ирина Пилипов

В Ивано-Франковской области две школьницы продают домашнюю выпечку, лимонад и самодельные свечи, чтобы помочь ВСУ. Лишь за четыре дня 12-летней Ангелине и 10-летней Тане удалось собрать более 2,5 тыс. грн. Об этом сообщает издание Галка.

Продавать домашнюю выпечку и лимонад предложила Таня. Эта мысль пришла девочке во время учебы, когда учительница рассказывала о помощи других детей.

Таким образом девочки хотят отблагодарить украинских военных за то, что не чувствуют на себе российской агрессии.

"Когда мы были на стометровке и продавали там сладости, к нам подошел один человек и купил все, что мы имели. Это было очень приятно и еще благодаря ему мы не попали под дождь", - рассказали девочки.

В Ивано-Франковске школьницы собирают деньги для ВСУ / Ирина Пилипов

Мамы школьниц рассказывают, что девочки сами выпекают сладости и делают лимонад. Делают это они под присмотром взрослых.

Ангелина и Таня хотят собрать 5 тыс. грн, чтобы передать их на нужды ВСУ.

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Напомним, в центре Днепра маленькая Соломия играет на сопилке, а собранные за свою прекрасную музыку деньги передает на фронт, на помощь защитникам Украины от рашистов. Девочка собрала уже 118 тысяч гривен и передала их на нужды армии.

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