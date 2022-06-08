Играет на сопилке: малышка из Днепра собирает деньги на бронежилеты для бойцов

Соломия играет на сопилке, а деньги передает ВСУ / фото Городской сайт Днепра

В центре Днепра маленькая Соломия играет на сопилке, а собранные за свою прекрасную музыку деньги передает на фронт, на помощь защитникам Украины от рашистов, сообщают паблики в Telegram.

Девочка собрала уже 118 тысяч гривен и передала их на нужды армии.

Соломия Реут, шестилетняя украинка из Днепра, которая не смогла остаться в стороне, когда началась война из-за вторжения россии. Сначала малышка вместе с мамой Ксенией занимались помощью другим волонтерам, после чего приняли решение сделать что-то больше. Тогда Соломия предложила маме проводить благотворительные концерты в центре города, ведь она умеет играть на сопилке.

Первый концерт Соломии вызвал волну ажиотажа в сети, и только за первое выступление семья собрала больше четырех тысяч гривен.

Мариупольский дневник маленького Егора

В начале мая в Сети мариуполец Евгений Сосновский опубликовал дневник своего 8-летнего двоюродного внука Егора, который тот вел в уничтожаемом российскими оккупантами Мариуполе.

Ребенок записывал происходящее в городе, а также все, что происходило с его семьей. Миллионы украинцев потрясли скупые и суровые строки, написанные кривым мальчишечьим почерком.

"У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И – любимый город Мариуполь, за все это время, с 24 числа", — писал Егор.

Мальчик, помимо всего прочего рассказывал, что получил серьезные ранения – у него рана на спине. Кроме того, в результате обстрела РФ ранения получили 15-летняя сестра (рассечение головы) и его мама (у 38-летней мамы – раненая рука и дыра на ноге).

Самому Сосновскому удалось уехать, но маму Егора в необходимости эвакуироваться убедить он не смог. Она с мальчиком и другими детьми осталась там, побоялась обстрелов в дороге. И главное – не знала, куда именно ехать и на какие деньги жить.

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