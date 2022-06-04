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Уезжали с ранами: 8-летнему автору "Мариупольского дневника" удалось с семьей уехать от оккупантов

4 июня 2022, 15:32

8-летнему Егору, автору легендарного "Мариупольского дневника", его матери Елене, бабушке Татьяна и сестре Веронике удалось выехать из захваченного Мариуполя.

Кравцова, мальчик Егор
8-летнему автору "Мариупольского дневника" удалось с семьей уехать / скриншот из видео / Евгений Сосновский

Маленький мальчик Егор Кравцов, автор трагического "Мариупольского дневника", смог на 100-й день войны выбраться из уничтоженного русскими оккупантами Мариуполя и добраться до Запорожья. Об этого рассказала его мать Елена Кравцова в эфире единого телемарафона.

Женщина говорит, что они выезжали в таком составе – она сама, бабушка Татьяна и двое детей – Егор и Вероника. Причем и у Кравцовой, и у мальчика с девочкой были ранения.

По словам Елены, эвакуация была для них очень тяжелая. Семья пыталась выехать практически месяц, но в Мариуполе крайне сложно было найти надежного перевозчика.

Кроме того, Кравцовы не хотели проходить через процедуры фильтрации оккупантами. Но без нее можно было доехать только до поселка Мангуш. А далее оккупанты не выпускали никого.

Чтобы пройти фильтрации, приходится заранее записываться. Людям приходится ждать от месяца или больше. Когда выезжала семья Кравцовых, фильтрацию проводили людей, которые были в очереди 2300-ми, а всего запись достигала 7600 фамилий. Как говорит Елена, за день проверку проходят около 40 человек.

Но Кравцовых как раненых пропустили без очереди ‒ в тот же день, когда они приехали в Мангуш. Детали прохождения адской процедуры их семьей женщина не стала озвучивать.

Кравцовым все же удалось благополучно добраться до Запорожья. Но надолго оставаться здесь они не планируют и намерены совершить вояж в Киев. На вопрос журналистов, не думала ли семья о выезде за границу, Елена уверенно ответила, что такой вариант они не рассматривают.

"Из Украины я однозначно не собираюсь выезжать. Как я говорю, не затем мы вернулись, чтобы ехать куда-то дальше. Планируем в Киев. Возможно, в какой-то другой город, но на территории Украины", - подытожила она.

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Мариупольский дневник маленького Егора:

В начале мая в Сети мариуполец Евгений Сосновский опубликовал дневник своего 8-летнего двоюродного внука Егора, который тот вел в уничтожаемом российскими оккупантами Мариуполе.

Ребенок записывал происходящее в городе, а также все, что происходило с его семьей. Миллионы украинцев потрясли скупые и суровые строки, написанные кривым мальчишечьим почерком.

"У меня умерли две собаки и бабушка Галя. И – любимый город Мариуполь, за все это время, с 24 числа", — писал Егор.

Мальчик, помимо всего прочего рассказывал, что получил серьезные ранения – у него рана на спине. Кроме того, в результате обстрела РФ ранения получили 15-летняя сестра (рассечение головы) и его мама (у 38-летней мамы – раненая рука и дыра на ноге).

Самому Сосновскому удалось уехать, но маму Егора в необходимости эвакуироваться убедить он не смог. Она с мальчиком и другими детьми осталась там, побоялась обстрелов в дороге. И главное – не знала, куда именно ехать и на какие деньги жить.

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Автор: Егор Бунин
новости Мариуполя война России и Украины
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