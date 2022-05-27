6-летний Илья из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: "я хотел бы, чтобы у детей не было войны"

6-летний Илья из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону / новости ФК "Шахтер"

6-летний Илья Костушевич выжил в безжалостно разбитом Мариуполе, но остался один - его родители погибли. Мальчик решил написать письмо премьер-министру Британии Борису Джонсону, в котором рассказал о том, чего он больше всего хочет и как живет сейчас. Фото письма выложили в Telegram-канале Новости ФК "Шахтер".

Родители Ильи погибли во время ракетных ударов по Мариуполю. Все дома на его улице и районе полностью разрушены.

Ребенок выжил, мальчика спасли из блокады волонтеры. Теперь он живет в семье Марии и Владимира беспалых из Славянска.

Илья решил нарисовать флаг Украины и написать письмо Борису Джонсону, который недавно обратился ко всем украинским детям.

"Я хочу, чтобы быстрее закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я хотел бы, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Посылаю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Крепко обнимаю Вас", - написал маленький Илья.

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Недавно в Мариуполе во время разбора завалов разбомбленной многоэтажки российские оккупанты обнаружили тела 200 человек. У них была высокая степень разложения. Рашисти оставили тела на улице и отказались их забирать. Теперь жуткая вонь ощущается во всем квартале.

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Напомним, в Мангуше, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей.

Уже 22 апреля стало известно о новой такой братской могиле. Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированной деревни Виноградное появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.

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