Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникой

Борис Джонсон / Reuters

Для освобождения ранее захваченных территорий Украина нуждается в наступательном оружии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

О необходимости отбить оккупированные территории у врага он подчеркнул в ходе встречи лидеров G7.

"Военной техники, предназначенной для того, чтобы помочь украинским войскам удержать позиции, больше недостаточно. При этом стране также нужна наступательная военная техника, чтобы отбить захваченную землю", - заявил Джонсон.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: