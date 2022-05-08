Отбить захваченное РФ: Джонсон предложил вооружить Украину наступательной техникой

Военной техники, предназначенной для того, чтобы помочь украинским войскам удержать позиции, больше недостаточно.
Для освобождения ранее захваченных территорий Украина нуждается в наступательном оружии, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
О необходимости отбить оккупированные территории у врага он подчеркнул в ходе встречи лидеров G7.
"Военной техники, предназначенной для того, чтобы помочь украинским войскам удержать позиции, больше недостаточно. При этом стране также нужна наступательная военная техника, чтобы отбить захваченную землю", - заявил Джонсон.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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