Прятались от обстрелов: в Мариуполе рашисты нашли тела 200 погибших человек

В Мариуполе на улице гниют 200 тел из подвала разрушенной многоэтажки / Reuters, Петр Андрющенко

В Мариуполе во время разбора завалов разрушенной многоэтажки российские оккупанты обнаружили тела 200 человек, которые уже начали разлагаться. Рашисты решили не увозить тела из города, а оставить там, где и нашли. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрущенко.

Эти тела были обнаружены в подвале разрушенной многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира. Все эти погибшие люди прятались в подвале от обстрелов. У них была высокая степень разложения.

Решение оставить тела на улице приняли сотрудники МЧС РФ из-за того, что местные жители отказались собирать и упаковывать тела погибших. Теперь жуткая вонь чувствуется во всем квартале.

Местным жителям нужно дождаться очереди, чтобы бесплатно перезахоронить тела погибших, после чего привезти тело в "морг". Кроме того, им нужно согласиться с тем, что человек якобы был убит именно украинской армией.

"Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище. Ярость. Просто Ярость", - написал Петр Андрущенков.

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Напомним, в Мангуше, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей.

Уже 22 апреля стало известно о новой такой братской могиле. Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированной деревни Виноградное появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.

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