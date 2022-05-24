Прятались от обстрелов: в Мариуполе рашисты нашли тела 200 погибших человек

Тела были найдены российскими оккупантами во время разбора завалов разрушенной многоэтажки. Люди прятались в подвале от обстрелов.
В Мариуполе во время разбора завалов разрушенной многоэтажки российские оккупанты обнаружили тела 200 человек, которые уже начали разлагаться. Рашисты решили не увозить тела из города, а оставить там, где и нашли. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрущенко.
Эти тела были обнаружены в подвале разрушенной многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по проспекту Мира. Все эти погибшие люди прятались в подвале от обстрелов. У них была высокая степень разложения.
Решение оставить тела на улице приняли сотрудники МЧС РФ из-за того, что местные жители отказались собирать и упаковывать тела погибших. Теперь жуткая вонь чувствуется во всем квартале.
Местным жителям нужно дождаться очереди, чтобы бесплатно перезахоронить тела погибших, после чего привезти тело в "морг". Кроме того, им нужно согласиться с тем, что человек якобы был убит именно украинской армией.
"Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище. Ярость. Просто Ярость", - написал Петр Андрущенков.
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Напомним, в Мангуше, близ Мариуполя, российские оккупанты обустроили громадное количество братских могил, в которых хоронят погибших в Мариуполе людей.
Уже 22 апреля стало известно о новой такой братской могиле. Согласно спутниковым снимкам, выкопанные траншеи на территории кладбища оккупированной деревни Виноградное появились в конце марта. На снимках 17 марта этих раскопок нет. На фото Maxar за 29 марта уже можно увидеть траншеи размером ориентировочно 38 на 4 метра.
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