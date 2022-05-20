"Никогда не узнаем, сколько было убито". рашисты вывезли тела из драмтеатра в Мариуполе

Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе / Фото: Telegram Андрющенко

Российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драмтеатра в Мариуполе, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта", – сообщил советник мэра.

По его словам, теперь невозможно будет узнать, сколько на самом деле гражданских были убиты ударом российской авиабомбы – люди похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое. Ярость. Просто ярость", – добавил Андрющенко.

Удар авиабомбой по Драмтеатру

16 марта войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались беженцы, потерявшие дом. Позже в Мариупольском горсовете отмечали, что своей бомбой оккупанты убили минимум 300 человек.

Напомним, 4 мая рашисти прорвались на Азовсталь. Там идут ожесточенные бои с защитниками нет связи. Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей.

Читайте также: