Путин готов на любые зверства: Украине грозит новая Буча и Мариуполь – историк

Разрушения в Буче / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин готов ко всем зверствам, которые можно представить и вряд ли у него есть моральные или политические сдерживания, которые не позволят ему сделать что-либо, заявил историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Все, что он может сделать самое ужасное, он обязательно сделает. Мы имеем дело с невероятным преступником, которых не так много в мировой истории", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Историк говорит, что случившееся в Буче, Гостомеле, Ирпене и Мариуполе можно характеризовать как совершенный российскими военнослужащими геноцид против украинцев.

"Эти действия РФ полностью подпадают под определение понятия геноцида, содержащегося в Резолюции ООН 1948 года. Сегодняшние события – это еще один геноцид на украинской земле после Голодомора 1932-1933 годов, после Холокоста и Второй мировой войны и депортации крымских татар", - пояснил собеседник.

"Я рад, что причастен к инициативе, которая вылилась в постановление Верховной Рады по признанию этих событий геноцидом и стала основой обращения к международной общественности, чтобы и в мире сочли эти события геноцидом. Сейчас мы уже имеем первые результаты: Латвия, Эстония и Канада признали действия россиян в Украине за последние два месяца геноцидом", - добавил Вятрович.

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Напомним, ранее Вятрович назвал способ победы над Путиным.

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