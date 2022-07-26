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Уже купила две машины и два тепловизора для ВСУ: 7-летняя Ира собирает на Джавелин, делая веночки

26 июля 2022, 12:46

Девочка из Ровно потеряла на войне папу и дядю. Она решила, что будет всячески помогать ВСУ, чтобы приблизить победу Украины.

7-летняя волонтер Ира
7-летняя Ира из Ровно продает веночки и покупает необходимое для ВСУ / Facebook/Віка Віка

7-летняя Ира из Ровно сделала невозможное. Девочка, продавая собственноручно сделанные веночки, уже смогла приобрести для украинских военных два автомобиля, два тепловизора и это еще не все. Теперь Ира собирает деньги на Джавелин. Об этом сообщает ТСН.

Война забрала у девочки папу и дядю. Именно после этого она решила, что хочет помогать украинским военным.

"Мне это нужно, чтобы сюда москали не пришли, и чтобы они совсем ушли из Украины", - говорит Ира.

32-летний отец девочки Александр Васильев погиб 27 марта в Николаевской области. Он служил в 14-й отдельной механизированной бригады. В 2014 оккупанты убили дядю Иры, он также защищал страну.

Девочка даже не может уже сосчитать, сколько она своими маленькими ручками сделала веночков и продала. Один веночек она продает за 100 грн, но люди перечисляют гораздо больше денег.

7-летняя волонтер Ира
7-летняя Ира из Ровно продает веночки и покупает необходимое для ВСУ / Facebook/Віка Віка

"Я сначала на первый собирала тепловизор, потом на второй, а теперь я собираю уже на третью машину", — рассказывает Ира.

Все, что было приобретено за деньги, которые заработала маленькая девочка-волонтер, уже на передовой.

7-летняя волонтер Ира
7-летняя Ира из Ровно продает веночки и покупает необходимое для ВСУ / Facebook/Віка Віка

Мама девочки рассказал, что Джавелин, который так хочет купить для наших защитников Ира, просто так приобрести не получится. После этого девочка решила, что будет писать письмо руководству страны, чтобы ей рассказали, как именно можно будет его приобрести.

Семилетняя Ира говорит о том, что готова создавать все новые и новые веночки беспрестанно, чтобы "приблизить победу Украины".

7-летняя волонтер Ира
7-летняя Ира из Ровно продает веночки и покупает необходимое для ВСУ / Facebook/Віка Віка

Напомним, в центре Днепра маленькая Соломия играет на сопилке, а собранные за свою прекрасную музыку деньги передает на фронт, на помощь защитникам Украины от оккупантов. Девочка собрала уже 118 тысяч гривен и передала их на нужды армии.

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В Ивано-Франковской области две школьницы продают домашнюю выпечку, лимонад и самодельные свечи, чтобы помочь ВСУ. Лишь за четыре дня 12-летней Ангелине и 10-летней Тане удалось собрать более 2,5 тыс. грн.

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