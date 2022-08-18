"Не смогут сделать это под пулями": Жданов объяснил, для чего Путину нужно перемирие

Жданов объяснил, для чего Путину нужно перемирие/ Reuters, sprotyv.info

Российскому диктатору Владимиру Путину нужно перемирие в Украине, ведь без него он не сможет провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях относительно их "присоединения" к территории России.

Путин не сможет провести "референдумы" в тех условиях, которые есть сейчас, ведь тогда он не сможет оправдать, кто же голосовал фактически под пулями. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.

"Дело в том, что для того, чтобы легализовать результаты "референдумов" и сами "референдумы", Путину нужно перемирие. Нельзя в условиях активных боевых действий проводить "референдум". Он даже не сможет объяснить это российскому обществу. Почему так? Потому что идет война и кто же голосовал, если все в окопах, если все воюют? Кто-то прячется, кто-то в эвакуации. Ему нужно перемирие", – отмечает эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша, которая проходит в четверг, 18 августа, во Львове, является очень важной. По его словам, Зеленский во время этой встречи должен отстоять позицию Украины относительно того, что Россию нужно разгромить на поле боя, и только после этого возможны какие-то переговоры с РФ.

Встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша во Львове

В четверг, 18 августа, во Львове состоятся трехсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее сообщалось, что во время встречи стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем, путем усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Уже происходит двусторонняя встреча Зеленского и Эрдогана, а после нее лидеры двух стран проведут трехстороннюю встречу с участием генсека ООН Антониу Гутерреша.

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