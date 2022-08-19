Победа Украины будет в два этапа: Пионтковский объяснил, когда закончится война

Пионтковский объяснил, когда закончится война/ Генштаб ВСУ, Радио Свобода

Россия уже фактически проиграет войну после того, как Украина вернет себе Херсон. Тогда стране-агрессору придется сесть за стол переговоров и покинуть украинские территории.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский, сообщает ТСН. Он отметил, что победа Украины будет двухэтапной.

"Первый (этап – ред.) – состоится до этой зимы, поскольку Украина никогда не подпишет ни одной капитуляции, которую навязывает ей Москва. В любом случае активные военные действия в ноябре-декабре так или иначе прекратятся. Де факто замораживание конфликта произойдет", – отмечает публицист.

Он подчеркнул, что, очевидно, в течение августа-сентября и половины октября главной задачей Генштаба будет ликвидация группировки военных РФ на правом берегу Днепра.

Группировка россиян на правом берегу Днепра очень ослаблена. Еще одним доказательством этого является тот факт, что всё российское командование уже сбежало на левый берег.

При этом Пионтковский подчеркнул, что для РФ ее солдаты всегда были просто расходным материалом. Поэтому страна-агрессор без раздумий бросит их на правом берегу на растерзание судьбе. А дальше защитники Украины смогут вернуть Херсон.

"Так вот – это первый этап. Это повлияет на сдвиг в России и новое руководство РФ примет ультиматум коллективного мероприятия об отводе войск на позиции по состоянию до 23 февраля", – говорит публицист.

По его словам, заключительным этапом станет возвращение Крыма и Донбасса. Однако это будет происходить уже в режиме переговоров.

"А у Украины, которая победит, будет четкая позиция о возврате своих территорий, и это будет заключительная позиция за два-три месяца", – сказал Пионтковский.

Ранее сообщалось, что российские захватчики угрожают Украине, что они могут остановить работу Запорожской атомной электростанции. В РФ заявили, что якобы они рассматривают вариант вывести в "холодный резерв" 5 и 6 энергоблоки, а это приведет к остановке работы ЗАЭС.

Напомним, Россия концентрирует ракеты и другие боеприпасы возле украинской границы и на оккупированных территориях. Эшелоны с ракетами прибудут в 20-х числах августа. В Страткоме ВСУ отмечают, что угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна.

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