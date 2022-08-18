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В Крыму снова масштабный пожар: черное пылающее облако поднимается в небо

18 августа 2022, 16:06

По предварительным данным, пожар вспыхнул в селе Межводное.

Крым, пожар в Крыму
Пожар в Крыму / pixabay, скриншот

В районе Северо-Запада Крыма, 18 августа, снова случился пожар.

Как сообщают местные СМИ, "бавовна" случилась в Межводном.

Видео пожара публикуют местные паблики. Другой информации об инциденте пока нет.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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