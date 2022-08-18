Мощные удары по Крыму: Путин тайно сменил командование Черноморского флота РФ

Путин тайно сменил командование в Крыму / Коллаж фото Twitter Завитневич, Reuters

Российское руководство, которое находится в аннексированном Крыму, больше не уверено в безопасности на полуострове. К такому мнению они пришли после мощных ударов по оккупантам в Крыму. Российский диктатор Владимир Путин решил тайно и немедленно заменить командование Черноморского флота РФ. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что 17 августа вице-адмирал Виктор Соколов сменил адмирала Игоря Осипова на посту командующего Черноморским флотом. При этом РФ пытается скрыть назначение Соколова.

"Недавние украинские удары (связанные с украинскими партизанами и ВСУ) по российским военным объектам в Крыму, включая штаб ЧФ в Севастополе, вероятно, привели российские силы в состояние повышенной боевой готовности и к реструктуризации состава сил, тылового обеспечения и руководства российской группировки в Крыму с целью смягчения последствий дальнейших ударов", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений и сорвать призыв Украины к объявлению РФ страной-спонсором терроризма. Ради достижения цели захватчики пробуют выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 августа, прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на аэродроме, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, атакующих ракетами мирные города Украины.

В Минобороны РФ сразу заявили, якобы произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов". Пропагандистские СМИ РФ заявили, якобы погиб только один человек, а еще 9 получили ранения.

В Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве отметили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома, но напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Позже в ВСУ рассказали, что на военном аэродроме в Сакском районе в Крыму, где прогремели взрывы, размещалась военная техника и боеприпасы оккупантов. Как стало известно, там погибли по меньшей мере 60 оккупантов, еще 100 ранены.

Сообщалось, что на аэродроме были уничтожены 9 российских воздушных судов, а сам аэродром был выведен из строя.

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