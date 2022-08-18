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Россия пытается выдать удары по Крыму за теракты: в ISW объяснили, зачем это нужно Кремлю

18 августа 2022, 07:48

В РФ будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят связанные с исламистским экстремизмом организации.

Взрывы в Крыму
Нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы / Фото Telegram

Россия пытается отвлечь внимание от своих военных преступлений и подорвать призыв Украины к объявлению РФ страной-спонсором терроризма. Ради достижения цели захватчики пробуют выставить удары по российским военным объектам в Крыму как теракты. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Официальные лица РФ, скорее всего, все чаще будут связывать нападения украинских партизан на оккупированные территории с операциями, которые проводят связанные с исламистским экстремизмом организации, в попытке отдалить украинское партизанское движение от международного сообщества и подорвать призывы Украины официально признать Россию государством-спонсором терроризма", - пишет ISW.

Аналитики отмечают, что нападения на законные российские военные объекты полностью подпадают под законное применение силы и не являются террористическими актами, и нет никаких доказательств того, что эти нападения совершены экстремистами.

Как сообщал Главред, в четверг, 11 августа, Сейм Латвии принял заявление о целенаправленных военных атаках России против мирного населения Украины, в котором действия россиян против мирного населения признаются терроризмом, а Россия – государством-спонсором терроризма.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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