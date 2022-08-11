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Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

11 августа 2022, 13:02

Сейм призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси и усилить санкции против РФ.

Кремль, Путин, Латвия
Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

В четверг, 11 августа, Сейм Латвии принял заявление о целенаправленных военных атаках России против мирного населения Украины, в котором действия россиян против мирного населения признаются терроризмом, а Россия – государством-спонсором терроризма.

Сейм призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси, сообщает пресс-служба.

"Россия на протяжении многих лет поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами – прямо и косвенно – как крупнейший поставщик оружия для режима Асада в Сирии и как исполнитель, например, отравления семьи Скрипалей или катастрофы рейса MH17. Сейчас Россия применила такую ​​же безжалостную, безнравственную и незаконную тактику в Украине, поскольку она использует неточное и международно запрещенное оружие и боеприпасы и с непропорциональной жестокостью наносит удары по гражданским лицам и общественным местам", - подчеркнул председатель комитета иностранных дел парламента Рихардс Колс.

Чтобы достичь целей своей незаконной, агрессивной войны, Россия стремится запугать и деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать функционирование государства, чтобы оккупировать Украину, добавил Колс.

В заявлении депутаты отмечают, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более 5 миллионов - покинуть свою страну.

В в заявлении также говорится, что в настоящее время ряд докладов правозащитных организаций и международных миссий наблюдателей задокументировали зверства, совершенные российскими войсками против украинского гражданского населения, включая пытки, изнасилование, убийства и массовое содержание гражданских лиц в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.

Сейм Латвии в очередной раз осудил военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину. В парламенте согласны, что РФ начала полномасштабную войну при поддержке и с участием Беларуси. Парламент также призвал усилить и ввести комплексные санкции против России.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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