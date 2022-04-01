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Рада предварительно признала РФ государством-террористом и запретила ее военную символику

1 апреля 2022, 18:00

Отныне в украинском законодательстве появятся новые термины.

Танк
Танк оккупантов / Нацполиция

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект № 7214 и таким образом предварительно поддержала признание Российской Федерации государством-террористом, а также одобрила запрет ее военной символики.

Соответствующий документ был принят на пленарном заседании в пятницу, 1 апреля.

Согласно документу, Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины.

Кроме того, в украинском законодательстве появятся новые термины:

  • государство-террорист,
  • символика военного вторжения русского неонацистского тоталитарного режима в Украине.

Читайте такжеПоток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФВ то же время, буквы Z и V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным настоящим законом признакам.

"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны России как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения. Термин „террористическая деятельность" дополняется пропагандой российского неонацистского тоталитарного режима", - разъяснил соавтор законопроекта, председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, народный депутат от Слуги народа Никита Потураев.

Напомним, российский музыкант Андрей Макаревич намекнул на значение буквы "Z", которую активно цепляют на одежду, рисуют на военной и другой технике в РФ. Музыкант считает, что это отсылка к свастике времен Второй мировой войны.

Также Верховная Рада в ходе заседания в пятницу, 1 апреля, проголосовала в целом за законопроект №7169, который вводит порядок национализации имущества, принадлежащего гражданам РФ, а также украинцам, которые публично отрицают военное нападение России на Украину.

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