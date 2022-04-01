Украина национализирует имущество России и украинских граждан, которые поддерживают в войне Москву

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7169 "О внесении изменений в Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Документ поддержали 305 парламентариев. Государство заберет имущество у резидентов России, а также лиц, связанных с Москвой, ведущих бизнес на территории агрессора и поддерживающих войну с Украиной.

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