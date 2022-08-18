Взлет цен на бензин, дизель и автогаз: украинцев предупредили о возврате акциза

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Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прокомментировал предложение правительства возврат акциза на топливо.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, налоги с топлива в мире являются очень мощным источником поступлений в госбюджеты.

Эксперт сказал, что возврат налогов на топливо были вопросом времени и напомнил, что отмена налогов весной помогла снизить цены на бензин на 10-12 гривен.

Он считает правильным предложение Кабмина установить одинаковые акцизы на бензин, дизтопливо и автогаз, который будет составлять около 4 гривен на литр. "Это 8% от цены бензина или дизтоплива и более 10% на сжиженный газ. Это налоговая нагрузка небольшая", - сказал он.

В свою очередь член Комитета Верховной Рады по бюджету Валерий Гнатенко в эфире национального телемарафона заявил, что при возвращении акциза на горючее риска его дефицита не будет, но поднятие цен будет однозначно.

"Я уверен, что в ближайшее время мы эту норму поднимем и мы примем этот важный законопроект. Риска исчезновения горючего не будет. Я уверен, что однозначно будет поднятие цен. Но я еще раз подчеркиваю, что это основная сумма, которая пополняет дорожный фонд, именно акцизный сбор", — резюмировал депутат.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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