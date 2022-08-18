Если ВСУ освободят Херсон, Кремль получит громадный удар, способный определить исход войны – Бадрак

Херсон - самый важный опорный пункт, его освобождение может стать второй победой Украины, - Бадрак / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Силы обороны Украины целенаправленно сосредоточили свои усилия на южном направлении, Херсоне. Город является самым важным с политической точки зрения опорным пунктом. Военная операция по освобождению города, где засел противник, который думает, что закрепился там надолго, стала бы очень серьезным психологическим ударом по Кремлю. Успех во многом решил бы исход войны. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что южное направление остается в приоритете ВСУ. Херсон – самый важный опорный пункт, особенный с политической точки зрения город. Его освобождение могло бы стать второй победой Украины.

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"Совершенно понятно, почему выбор падает именно на южное направление. Херсон – наиболее важный опорный пункт, самый важный, с политической точки зрения, город. В конце концов, это возможность уничтожить созданный российский сухопутный коридор. Если бы мы одержали такую победу, она стала бы уже второй", - отметил Бадрак.

Также эксперт добавил, что если выбивание оккупантов с Киевской и Черниговской областей было больше похожим на защитную операцию, то освобождение Херсона может стать уже контроперацией. Ее успешное завершение обернулось бы колоссальным психологическим ударом по Кремлю и во многом могло бы решить исход войны.

"Когда мы говорим о первой – защите Киева и выбивании врага с Киевщины и Черниговщины, это выглядело, скорее, как защита, оборона. А вот освобождение Херсона выглядит как контроперация – выбивание закрепившегося противника, который думал, пребывал в иллюзии, что закрепился там надолго. Такая победа была бы громаднейшим психологическим ударом по Кремлю и во многом решила бы исход войны", -подчеркнул Валентин Бадрак.

Ловушка ВСУ для войск России в Херсоне

Ранее военный эксперт Сергей Кузан заявлял, что войска РФ в Херсоне могут попасть в ловушку. По его словам, ВСУ намерены вытащить оккупантов на правый берег Днепра, чтобы ограничить возможность их маневра. С юга и востока действия захватчиков ограничиваются Днепром, а с севера будет работать армия Украины, применяя артиллерию.

15 августа директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что российская группировка на правом берегу Днепра уже в ловушке. По его словам, в результате действий сил обороны Украины войска РФ оказываются отрезанными от снабжения. Как только они пытаются восстановить логистику, ВСУ, которые держат огневой контроль над объектами, сразу наносят удары.

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