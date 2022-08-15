ВСУ заманили в ловушку более 10 тысяч оккупантов под Херсоном - военный эксперт

Херсонская область / Людмила Денисова, Reuters

Украинские силы обороны уничтожают логистику россиян на юге. Как рассказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко российская группировка войск благодаря действиям ВСУ оказалась в ловушке на правом берегу Херсонской области.

"Российская группировка войск на правобережье Херсонской области оказалась в ловушке. Это возникло в результате действий ВСУ. Россиян заманили в эту ловушку, отрезав от переправ. Россияне говорили, что они по оценкам, которые можно увидеть, перебросили 10-12 тысяч военнослужащих еще дополнительно на правобережье Херсонщины и укрепляли там позиции. Сейчас они еще больше оказываются отрезанными. Потому что, как только пытаются восстановить любой мост или переправу, как вот Антоновский, сразу по нему наносятся удары. То есть постоянный огневой контроль, чтобы логистическое обеспечение оккупантов было прервано", - заявил эксперт, передает ТСН.

Мусиенко также объяснил, какая в целом сложилась ситуация на юге Украины.

"В целом на юге ситуация развивается следующим образом - украинские силы заняли правильную позицию. Это разрушение логистики, истощение как следствие российского контингента, это обескровливание российской артиллерии и других видов войск в плане боеприпасов и снарядов. Как следствие создания психологического давления, чтобы оккупанты или отступали и убегали, или сдавались", - подчеркнул военный эксперт.

Деоккупация Херсонщины

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что российские оккупанты на Херсонщине, которых ВСУ отрезали от снабжения, ударив по мостам, теперь вероятнее всего неспособны поддерживать масштабные механизированные операции в Херсонской области и не смогут отражать контратаки украинских военных.

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