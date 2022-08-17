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Гауляйтеры Аксенов и Константинов сбежали из Крыма: источник раскрыл детали

17 августа 2022, 21:54

Для успешной "эвакуации" оккупанты перекрывали на ночь крымский мост.

Аксенов-Константинов
Сергей Аксенов и Владимир Константинов / Reuters

После серии ударов по военным объектам оккупантов РФ в Крыму полуостров покинули марионетки Кремля - "премьер" Сергей Аксенов и "спикер" Владимир Константинов.

Бегство ставленников Кремля произошло после того, как им позвонил куратор из Москвы, сообщили Каналу 24 источники в разведке.

Отмечается, что для успешной "эвакуации" оккупанты перекрывали на ночь крымский мост. При этом гауляйтерам в Москве о вероятной опасности для их жизней.

"Тогда оккупационные лидеры начали наспех вывозить из Крыма своих жен и детей. Вывезли гауляйтеры даже любовниц, которых посадили в охраняемые машины", - пишет издание.

Кроме того, уточняется, что подчиненные "премьера" всю ночь уничтожали документы. В настоящее время семьи "политиков" находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц.

"О возвращении в полуостров пока речь не идет", – рассказали источники.

Уточняется, что в Сети планируют выкладывать видео, будто бы записанные в Крыму. Кроме того, гауляйтеры могут возвращаться на несколько часов на полуостров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

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