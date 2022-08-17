"Оккупанты погибнут, как роса на солнце": Зеленский рассказал, где идут самые тяжелые бои

Зеленский / Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самые тяжелые боевые действия продолжаются на Авдеевском, Бахмутском направлениях и в Харьковской области.

Как заявил Зеленский, в Запорожской области и на юге оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них.

"Авдеевское направление, Бахмутское, Харьковщина, некоторые другие направления - там сейчас самые тяжелые боевые действия. Я благодарен каждому и каждой, кто выдерживает это давление, кто защищает позиции и помогает нашим воинам", - сказал президент.

Украинские воины будут шаг за шагом уничтожать потенциал оккупантов, сказал президент.

"В Запорожской области, в некоторых районах юга страны оккупанты пытаются улучшить свое положение, но стратегически это безнадежно для них. Украинские воины будут шаг за шагом уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму. Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины ранее заявили, что Россия отправляет свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Враг перебрасывает туда большое количество военной техники и оружия. В украинском командовании полагают, что захватчики могут пойти в наступление в глубину территории, чтобы попробовать перевести ВСУ в оборону.

Продолжаются бои на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали свои усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Захватчики пытаются создать условия для захвата Соледара с Бахмутом с целью оттеснения армии Украины от западной окраины Донецка.

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