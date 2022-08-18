Визовый бан для россиян в ЕС: в Москве случилась истерика

В России сделали заявление о запрете выдачи виз россиянам.
Министерство иностранных дел России обещает в скором времени объявить об ответных мерах на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.
В частности, в МИД РФ заявляют, что якобы "не оставят без должной реакции" решение Финляндии по визам для россиян, пишут российские СМИ.
В то же время Москва допускает, что Евросоюз может принять единое решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ.
Запрет выдачи виз россиянам
Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.
Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.
Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.
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