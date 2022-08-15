Шольц оскандалился заявлением о запрете выдачи виз россиянам

Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян, потому что не хочет усложнять возможности бежать от диктатуры руководства страны.

Как сообщает Guardian, после встречи с лидерами скандинавских стран в Осло Шольц заявил, что решения, которые принимают в ЕС не должны затруднять выезд из страны россиян, которые бегут от диктатуры.

"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России из — за того, что они не согласны с российским режимом", - сказал он.

Шольц заявил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.

Запрет выдачи виз россиянам

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.

Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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