Шольц оскандалился заявлением о запрете выдачи виз россиянам

Шольц заявил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.
Канцлер Германии Олаф Шольц поставил под сомнение запрет выдачи виз для россиян, потому что не хочет усложнять возможности бежать от диктатуры руководства страны.
Как сообщает Guardian, после встречи с лидерами скандинавских стран в Осло Шольц заявил, что решения, которые принимают в ЕС не должны затруднять выезд из страны россиян, которые бегут от диктатуры.
"Для нас важно то, что мы понимаем, что многие люди бегут из России из — за того, что они не согласны с российским режимом", - сказал он.
Шольц заявил, что их решения не должны сделать невозможным бегство россиян от руководства их страны.
Запрет выдачи виз россиянам
Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.
Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.
Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.
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