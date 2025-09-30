'Угроза абсолютно для всех': украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС стала критической после отключения станции от питания и выхода из строя одного из дизель-генераторов, указывает Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-absolyutno-dlya-vseh-ukraincev-predupredili-o-kriticheskoy-situacii-na-zaes-10702772.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о критической ситуации на ЗАЭС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Ситуация на ЗАЭС становится критической

Станция уже 7 дней работает на резервных генераторах, которые не рассчитаны на такой длительный период работы

видео дня

Один из генераторов вышел из строя

Ситуация на Запорожской АЭС становится критической. Один из дизель-генераторов ЗАЭС вышел из строя после отключения станции от питания. Об этом сообщил президент Украины во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента.

"Уже седьмой день, и раньше, кстати, не было такого, аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая, из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети, обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы станции не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго", - указывает глава государства.

Зеленский сообщил, что один из генераторов вышел из строя, а российские обстрелы делают невозможным ремонт электросетей и восстановление базовой безопасности на станции.

"И это угроза для всех, абсолютно", - подчеркнул он.

Он подчеркнул, что еще ни один террорист в мире не делал с атомной станцией того, что сейчас делает Россия, и призвал к реакции международного сообщества. Президент провел совещание с военными и энергетиками, после чего поручил Министерству энергетики и МИД Украины максимально привлечь внимание мира к этой проблеме.

/ Инфографика: Главред

Какие возможные последствия отключения ЗАЭС от электроснабжения - мнение эксперта

Как писал Главред, в случае полной потери электроснабжения на Запорожской АЭС до расплавления активной зоны может оставаться около 27 часов. В случае аварии радиоактивное облако может накрыть не только Украину, но и Кубань, Польшу и страны Балтии. Эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная в интервью Oboz.ua объяснила, что пока станция подключена к объединенной энергосистеме, она имеет возможность потреблять электроэнергию для собственных нужд - работы систем безопасности и насосов. Однако при потере внешнего питания может произойти серьезная авария, подобная той, что произошла на Фукусиме, когда произошло расплавление активной зоны.

"Но после Фукусимы на ЗАЭС на случай потери внешнего энергоснабжения установили резервные дизель-генераторы, которые способны снимать с реакторов тепло. Однако загвоздка в том, что при каждом реакторе есть еще и шесть приреакторных бассейнов выдержки, в которых находится отработанное топливо, не считая сухого хранилища, где топливо - в контейнерах. Именно поэтому для того, чтобы системы безопасности работали, нужно внешнее энергоснабжение. Согласно нормативам, дизель-генераторы должны иметь запас топлива на 10 дней. Сколько на ЗАЭС реально, я не знаю", - сказала Кошарная.

ЗАЭС - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Запорожская атомная электростанция уже шесть дней отключена от украинской энергосистемы, что представляет серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности. Ограниченные запасы топлива и промедление с восстановлением внешнего электроснабжения могут иметь катастрофические последствия для Украины и всей Европы, сообщили в Госатомрегулировании.

Из-за действий России ЗАЭС по состоянию на 27 сентября оставалась без электричества четвертые сутки, и, по словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, Москва готовится присвоить станцию.

Такого длительного отсутствия питания на объекте еще не было, что вызывает беспокойство у МАГАТЭ. Как отмечает The Guardian, аварийные генераторы поддерживают работу систем охлаждения и безопасности после отключения последней линии электропередач 23 сентября в 16:56 со стороны России.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред