Цинично ударили по мирным: почему атаковавшие Днепр "Шахеды" были не простыми

- Атака РФ на Днепр 30.09 была дронами-камикадзе Shahed-136
- Дроны оснащены шрапнельными БЧ, что указывает на массовый террор
- Пораженные гражданские объекты: медцентр и детская стоматология
Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты атаковали Днепр с помощью дронов. Несмотря на заявления пропаганды РФ о поражении "военных объектов", пострадали гражданские учреждения.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем телеграмм-канале отметил:
"Примечательно и то, что Shahed-136, которые ударили по Днепру, были оснащены боевыми частями со шрапнелью. Среди раненых - множественные осколочные повреждения шрапнельного типа. Это лишь подтверждает тот факт, что удар по Днепру имел не точечный характер по какому-то военному объекту, а имел целью массовый террор против гражданского населения с целью убийства как можно большего количества людей".
Коваленко добавил, что во время атаки пострадали здание медицинского центра и детская стоматология, которые россияне окрестили "военными объектами". Он также подчеркнул, что удар был нанесен во второй половине дня и в многолюдных местах.
Позиция западных союзников - мнение эксперта
Военный эксперт и журналист Михаил Жирохов прокомментировал последние действия России на украинском фронте, отметив, что они не повлияют на планы западных союзников по развертыванию сил сдерживания.
По словам Жирохова, союзники пока не определились с конкретными сроками появления своих войск на территории Украины, поэтому надеяться на быстрые действия пока не приходится:
"Никоим образом не повлияют, потому что планы Европы только на бумаге. Наши союзники до сих пор не достигли согласия по ключевому вопросу: когда именно будут размещены эти условные силы. Тогда, когда будет перемирие? Или после подписания мирного соглашения? Ответа я так и не услышал. У разных европейских стран и их политиков свое видение ситуации, а их позиции не совпадают".
Эксперт подчеркнул, что расхождения в подходах европейских государств относительно ключевых моментов развертывания сил сдерживания затрудняют быстрое реагирование на обострение конфликта.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 сентября российские оккупанты нанесли массированные удары "Шахедами" по Харькову, прилеты зафиксированы в нескольких районах городов. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Также днем, 30 сентября, российские оккупационные войска нанесли наглый удар по гражданской инфраструктуре Днепра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.
По данным начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, 28 сентября в результате комбинированной атаки РФ зафиксированы прямые попадания дронов и пяти различных типов ракет.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
