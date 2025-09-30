Цинично ударили по мирным: почему атаковавшие Днепр "Шахеды" были не простыми

Эксперт Коваленко подчеркивает, что удар Shahed-136 был нацелен на гражданское население и массовые ранения.

https://glavred.info/war/cinichno-udarili-po-mirnym-pochemu-atakovavshie-dnepr-shahedy-byli-ne-prostymi-10702781.html Ссылка скопирована

Атака дронов нанесла повреждения гражданским зданиям и медицинским учреждениям / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

Атака РФ на Днепр 30.09 была дронами-камикадзе Shahed-136

Дроны оснащены шрапнельными БЧ, что указывает на массовый террор

Пораженные гражданские объекты: медцентр и детская стоматология

Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты атаковали Днепр с помощью дронов. Несмотря на заявления пропаганды РФ о поражении "военных объектов", пострадали гражданские учреждения.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем телеграмм-канале отметил:

видео дня

"Примечательно и то, что Shahed-136, которые ударили по Днепру, были оснащены боевыми частями со шрапнелью. Среди раненых - множественные осколочные повреждения шрапнельного типа. Это лишь подтверждает тот факт, что удар по Днепру имел не точечный характер по какому-то военному объекту, а имел целью массовый террор против гражданского населения с целью убийства как можно большего количества людей".

Коваленко добавил, что во время атаки пострадали здание медицинского центра и детская стоматология, которые россияне окрестили "военными объектами". Он также подчеркнул, что удар был нанесен во второй половине дня и в многолюдных местах.

Шахед / Инфографика: Главред

Позиция западных союзников - мнение эксперта

Военный эксперт и журналист Михаил Жирохов прокомментировал последние действия России на украинском фронте, отметив, что они не повлияют на планы западных союзников по развертыванию сил сдерживания.

По словам Жирохова, союзники пока не определились с конкретными сроками появления своих войск на территории Украины, поэтому надеяться на быстрые действия пока не приходится:

"Никоим образом не повлияют, потому что планы Европы только на бумаге. Наши союзники до сих пор не достигли согласия по ключевому вопросу: когда именно будут размещены эти условные силы. Тогда, когда будет перемирие? Или после подписания мирного соглашения? Ответа я так и не услышал. У разных европейских стран и их политиков свое видение ситуации, а их позиции не совпадают".

Эксперт подчеркнул, что расхождения в подходах европейских государств относительно ключевых моментов развертывания сил сдерживания затрудняют быстрое реагирование на обострение конфликта.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 30 сентября российские оккупанты нанесли массированные удары "Шахедами" по Харькову, прилеты зафиксированы в нескольких районах городов. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Также днем, 30 сентября, российские оккупационные войска нанесли наглый удар по гражданской инфраструктуре Днепра. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.

По данным начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрия Игната, 28 сентября в результате комбинированной атаки РФ зафиксированы прямые попадания дронов и пяти различных типов ракет.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред